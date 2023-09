Nabywcy Xbox One X w edycji Cyberpunk 2077 otrzymają rekompensatę. Microsoft zwróci pieniądze za Widmo wolności

Posiadacze specjalnej wersji konsoli mogą już ubiegać się o zwrot pieniędzy za dodatek do Cyberpunka 2077.

Microsoft uruchomił specjalną stronę, na której posiadacze Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition mogą domagać się zwrotu kosztów za dodatek Widmo wolności. Użytkownicy otrzymali wiadomość na swoich kontach Xbox z instrukcją opisującą, w jaki sposób mogą otrzymać finansową rekompensatę za brak rozszerzenia na poprzedniej generacji konsol.

Przypomnijmy, że o sprawie zrobiło się głośno ponownie przed kilkoma dniami, gdy nieoczekiwanie posiadacze specjalnej wersji konsoli z motywem Cyberpunka 2077 bez żadnych zapowiedzi otrzymali na swoich kontach dostęp do dodatku Widmo wolności. Niestety niektórzy gracze zdążyli już kupić rozszerzenie, przez co na ich kontach DLC widnieje dwa razy. Jakby tego było mało, utracili oni dostęp do przedpremierowych bonusów, jako że pobrać można jedynie wersję otrzymaną za darmo.