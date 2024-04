Na wody Sea of Thieves wypłynęły miliony piratów. Twórcy chwalą się liczbą graczy

Pod koniec marca bieżącego roku Sea of Thieves obchodziło 6. urodziny. Twórcy mają ambitne plany na nadchodzące miesiące , a dodatkowo już niebawem tytuł zagości na PlayStation 5. Tymczasem deweloperzy ze studia Rare postanowili pochwalić się liczba graczy i osiągnięciem kolejnego kamienia milowego.

Sea of Thieves z 40 milionami graczy na Xboxach i PC

Jak informują na oficjalnej stronie deweloperzy ze studia Rare, w Sea of Thieves zagrało już 40 milionów graczy. Liczba obejmuje użytkowników komputerów osobistych oraz konsol Xbox. Dumni twórcy podziękowali zarówno fanom, jak i zespołowi, który ciężko pracuje nad produkcją. W ramach uczczenia tego wydarzenia wkrótce ruszy Weekend Złota i Chwały, w trakcie którego gracze zdobędą więcej reputacji i złota.

Przy okazji producent wykonawczy przypomniał o nadciągającej premierze Sea of Thieves na konsoli PlayStation 5. Już za kilka dni do pokaźnej grupy miłośników gry dołączą kolejne osoby. Niebawem wystartuje również 12. sezon rozgrywek, który wprowadzić ma sporo nowości, w tym noże do rzucania, nowe przedmioty czy tyrolkę.

Przypominamy, że Sea of Thieves zadebiutuje na PlayStation 5 już 30 kwietnia 2024 roku. Pierwotnie gra trafiła na rynek w 2018 roku.