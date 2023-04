Na ten tytuł warto zwrócić uwagę. The Mageseeker: A League of Legends Story na Switcha ze zwiastunem premierowym

Zobaczcie zwiastun nowe RPG na Switcha. Oto The Mageseeker: A League of Legends Story.

Riot Forge i Digital Sun udostępnili zwiastun premierowy gry The Mageseeker: A League of Legends Story. Jest to gra action RPG akcji, która niedawno zadebiutowała na Switchu.

Gra została opracowane przez Digital Sun, twórców Moonlighter. The Mageseeker: A League of Legends Story to RPG akcji, którego akcja toczy się w uniwersum League of Legends. W królestwie Damacji osoby posługujące się magią są prześladowane, chwytane i więzione. Wszystko w imię troski o porządek publiczny, a ci których nie udało się schwytać, zmuszeni są do życia w ukryciu.

Gracz wciela się w rolę Sylasa. Ten kradnący zaklęcia mag, właśnie uwolnił się z niesprawiedliwej niewoli z rąk Łowców Magów. Teraz jego rolą stanie się wyzwolenie ojczyzny od tyranii.