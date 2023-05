Na krawędzi 2 to nie będzie zwykły remake. Reżyser Ric Roman Waugh nie jest zainteresowany przeróbkami

Reżyser kolejnej części Na krawędzi 2, będącego kontynuacją filmu akcji z 1993 roku podkreśla, że „nie jest zainteresowany przeróbkami”. Ric Roman Waugh ma zamiar zrobić to widowisko od zera, po swojemu i z nową mocą.

Myślę, że to, co zrobiła dla nas telewizja kablowa, sprawiło, że jako widzowie przywykliśmy do serialowych historii, które z wielką łatwością dają się przenieść do kolejnych rozdziałów.