Myszka Miki z horroru na pierwszym zdjęciu. Screamboat to slasher oparty na kultowej animacji Disneya

Do sieci trafiło pierwsze zdjęcie z przerażającej wersji Myszki Miki.

Na początku ubiegłego roku Myszka Miki trafiła do domeny publicznej. Jednak nie ta obecnie znana z produkcji Disneya, ale z pierwszego, kultowego filmu animowanego zatytułowanego Parowiec Willie. Każdy chętny może skorzystać z tego wizerunku popularnego bohatera, co wykorzystali twórcy nadchodzącego horroru Screamboat. Film luźno oparty jest na wspomnianym krótkometrażowej animacji, w której krwiożercza mysz będzie mordować swoich współpasażerów. Do sieci trafiło pierwsze zdjęcie prezentujące Myszkę Miki wyjętą wprost z horroru.

Screamboat – pierwsze zdjęcie Myszki Miki jak z koszmaru

Reżyserem filmu jest Steven LaMorte. W rozmowie z Variety przekazał, że jest podekscytowany możliwością podzielenia się jego wizją myszki-potwora. Twórca chciał złożyć hołd Disneyowi, jednocześnie nadając klasycznemu wyglądowi Mikiemu złowrogi charakter, ale również komediowy akcent.