Upadły Camelot i król Artur w nadchodzącej grze roguelike. Ruszyły playtesty Sworn

Jakiś czas temu informowaliśmy o intrygującym roguelike’u, który zmierza na Steam, zatytułowanym Shadow of the Depth. Tymczasem pojawiły się dobre wieści dla miłośników gatunku – do sieci trafił pierwszy zwiastun Sworn, które zabierze nas do świata upadłego Camelotu. Twórcy zapraszają również graczy na playtesty, które odbywają się za pośrednictwem platformy Valve.

Pierwszy zwiastun Sworn już w sieci. Twórcy zapraszają na playtesty roguelike’a

Na oficjalnym kanale YouTube’owym Team17 pojawił się pierwszy zwiastun zapowiadający Sworn – grę reprezentującą gatunek roguelike. Tytuł może przywodzić na myśl niezwykle popularnego Tytuł może przywodzić na myśl niezwykle popularnego Hadesa , szczególnie mając na uwadze komiksowy styl, ale także widok izometryczny. Sworn zabierze natomiast zainteresowanych do świata upadłego Camelotu, który należy wyzwolić spod rządów zdeprawowanego króla Artura.

Produkcja pozwoli zagrać w pojedynkę lub w kooperacji do 4 osób. Gracze będą mogli wybierać spośród 200 „błogosławieństw”, które urozmaicą rozgrywkę, a także skorzystać z nauk potężnych postaci takich jak Merlin i Nimue. Ostatecznie miłośnicy roguelike’ów staną do walki z samym królem Arturem.

Zainteresowani Sworn mogą wziąć udział w otwartych playtestach, które potrwają do 31 marca 2024. Twórcy przypominają również, że warto zarejestrować się w tak zwanym Sworn Hub, aby otrzymać darmowe, ekskluzywne przedmioty w grze, ale także mieć szansę na wygranie sprzętu gamingowego. Produkcja Windwalk Games ma zadebiutować w 2024 roku na PC, a także na konsolach PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch.