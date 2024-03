Intrygujący roguelike zmierza na Steam. Demo Shadow of the Depth już dostępne

Już wkrótce w ramach wczesnego dostępu zadebiutuje na platformie Steam intrygujący roguelike. Produkcja ChillyRoom może przywodzić na myśl tytuły takie jak Hades lub Enter The Gungeon. Shadow of the Depth, bo o tej grze mowa, otrzymała wersję demonstracyjną, zatem zainteresowani mogą już teraz sprawdzić, co oferuje roguelike.

Shadow of the Depth – wersja demonstracyjna i data premiery we wczesnym dostępie

Zgodnie z przekazanymi w materiale informacjami, już 23 kwietnia produkcja zadebiutuje w ramach wczesnego dostępu na Steamie. Są jednak jeszcze lepsze wieści dla zainteresowanych tytułem – grę można już sprawdzić w wersji demonstracyjnej dostępnej na Do sieci, za pośrednictwem YouTube’owego kanału ChillyRoom, trafił najnowszy zwiastun Shadow of the Depth.Są jednak jeszcze lepsze wieści dla zainteresowanych tytułem – grę można już sprawdzić w wersji demonstracyjnej dostępnej na platformie Valve

Produkcja cechuje się mroczną grafiką, która może przywodzić na myśl popularnego Hadesa, a immersyjny system walki pozwoli doświadczyć głębi starć. Na drodze gracza pojawią się nieustannie zmieniające się labirynty, które umożliwią graczom eksperymentowanie i testowanie różnych kombinacji ataków i umiejętności. Zgodnie z opisem gry na Steamie, Shadow of the Depth ma zapewnić dysponujące różnorodnymi umiejętnościami postacie.Na drodze gracza pojawią się nieustannie zmieniające się labirynty, które umożliwią graczom eksperymentowanie i testowanie różnych kombinacji ataków i umiejętności.

Wkrocz do lochów w świecie światła i cienia, aby wyeliminować potwory, które pustoszą twoją krainę. Przygotuj się na podróż do rozciągającej się przed tobą otchłani! – czytamy w opisie gry.