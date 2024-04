Mouse zapowiada się świetnie. Zobaczcie nowy gameplay trailer z polskiego FPS-a

Najnowszy zwiastun zapowiada, że w Mouse gracze będą mogli spożyć szpinak, dzięki któremu sterowana przez nich postać – niczym Popeye – zyska dużą siłę . Wspomniany „powerup” pozwoli błyskawicznie rozprawić się z wrogami w walce wręcz. To jednak nie koniec nowości zaprezentowanych we wspomnianym materiale.

W Mouse gracze będą mieli również okazję skorzystać z linki z hakiem, która tak naprawdę jest ogonem głównego bohatera. Pozwoli to błyskawicznie przemieszać się pomiędzy wrogami i wskakiwać na trudno dostępne miejsce. Ostatnią nowością jest śmigło, które prawdopodobnie będzie wbudowane w kapelusz protagonisty, co może stanowić nawiązanie do postaci Inspektora Gadżeta.