Monster Hunter: World przeżywa drugą młodość. Nowe wyniki sprzedaży

Kilka godzin temu na oficjalnym kanale serii Monster Hunter na YouTubie pojawił się filmik będący specjalną wiadomością od deweloperów z okazji nowego roku. W materiale słyszymy głos producenta, Ryozo Tsujimoto, który życzy wszystkim fanom wspaniałych dwunastu miesięcy. Oprócz tego jednak. Równocześnie dowiedzieliśmy się, że Monster Hunter: Rise trafiło do 13 milionów graczy, zaś Monster Hunter: Now na urządzeniach mobilnych zostało pobrane 10 milionów razy.

Na początku ubiegłego miesiąca podczas The Game Awards oficjalnie zapowiedziano nową grę z serii Monster Hunter , czyli Monster Hunter: Wilds . Nie jest więc chyba zaskoczeniem, że pozostałe tytuły z cyklu zyskały szybko na popularności. Żadna nie zaliczyła jednak takiego skoku jak Monster Hunter: World . Jak bowiem podaje między innymi serwis VG247 , gra nie tylko może pochwalić się aktualnie świetnymi statystykami na platformie Steam, ale także równie imponującymi nowymi wynikami sprzedaży .

Oprócz tego warto spojrzeć także na statystyki Monster Hunter: World na platformie Steam – w chwili przygotowywania tej wiadomości w grze bawi się około 150 tysięcy osób jednocześnie, co jest nowym rekordem w ciągu ostatnich 24 godzin. Jest to prawie połowa rekordowej liczby graczy w ciągu ostatnich sześciu lat (najlepszy wynik od premiery to 334 684 użytkowników).