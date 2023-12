Monster Hunter: Wilds ma zaoferować "nowy poziom szczegółowości stworzeń i ekosystemów"

Na sam koniec wczorajszej gali The Game Awards otrzymaliśmy sympatyczną niespodziankę w postaci oficjalnej zapowiedzi gry Monster Hunter: Wilds . To kolejna już odsłona popularnej serii od studia Capcom. Dowiedzieliśmy się wówczas, że produkcja zadebiutuje w przyszłym roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S; deweloperzy mają ujawnić więcej informacji w okresie letnim. W międzyczasie jednak otrzymaliśmy ciekawe szczegóły na temat gry od producenta serii, Ryozo Tsujimoto.

Gra jest wprawdzie rozwijana równocześnie na pecetach oraz Xboksach, ale gdyby twórcy zdecydowali się na ekskluzywne dla PS5 funkcje, to na pewno nie byłoby wtedy nowością – w przeszłości mieliśmy już do czynienia chociażby ze strojem i bronią z Horizon Zero Dawn w Monster Hunter: World.