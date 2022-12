Monster Hunter Rise nie otrzyma wydania pudełkowego

Monster Hunter Rise przedziera się na kolejne platformy. Capcom potwierdził pojawiające się wcześniej plotki i ogłosił, że ich produkcja w przyszłym roku zadebiutuje na konsolach. Taka informacja z pewnością ucieszyła wielu graczy. Przypomnijmy, że gra została niezwykle ciepło przyjęta na Nintendo Switch i PC, zdobywając przy tym status hitu. Mamy jednak złe informacje dla osób, które lubią kolekcjonować pudełka.

Monster Hunter Rise dostępny wyłącznie cyfrowo

Monster Hunter Rise nie ukaże się w fizycznym wydaniu, a wyłącznie cyfrowo. Capcom potwierdził, że obecnie nie ma w planach stworzenia pudełkowej edycji na konsole Xbox i PlayStation. Nintendo Switch pozostaje więc jedyną platformą, na której Monster Hunter Rise jest dostępny w takiej wersji.



Przypomnijmy, że zgodnie z zapowiedzią 20 stycznia 2023 produkcja Capcomu zadebiutuje na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Tego samego dnia gra trafi również do usługi Xbox Game Pass. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat gry, to odsyłam Was do przygotowanych przez nas recenzji.