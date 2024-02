Millennia to najnowsza propozycja dla fanów gier 4X i serii Civilization

Gry typu 4X to produkcje, które zawsze są mile widziane przez fanów strategii. Wszyscy miłośnicy gatunku powinni zwrócić szczególną uwagę na Millennia, gdyż premiera tego tytułu zbliża się wielkimi krokami. Jest to propozycja od studia C Prompt Games, a pieczę wydawniczą nad projektem sprawuje cenione Paradox Interactive. Jeśli szukacie gier w klimatach serii Civilization, koniecznie zapoznajcie się z najnowszym trailerem Millennia.

Na pierwszy rzut oka Millennia do złudzenia przypomina gry z serii Civilization

W Millennia gracze stworzą własny kraj, który następnie poprowadzą na przestrzeni 10 000 lat — od zarania ludzkości po różne warianty przyszłości. Historia będzie pisana decyzjami podjętymi w trakcie rozgrywki, a twórcy zapowiadają, że produkcja będzie oferować w tym aspekcie ogrom swobody.