Microsoft planuje zmianę w funkcji Windowsa, która działa od 30 lat

Trzeba w tym momencie zaznaczyć, że tyczy się to wersji Windowsa 11 z numerem 22624.1546. Dotychczas Narzędzie wycinania można było uruchomić wyłącznie za pomocą kombinacji klawiszy Windows + Shift + S. Czas pokaże, czy ta zmiana się przyjmie. Osobiście uważam, że jest to dobra decyzja, Narzędzie wycinania zapewnia dostęp do większej ilości możliwości.