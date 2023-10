Microsoft podniósł ceny gier Activision na pierwszych rynkach. Produkcje wkrótce trafią do Xbox Game Pass?

Gracze z Brazylii oraz Turcji mogło zaskoczyć, że wybrane gry Activision podrożały na Steam. Są to pierwsze kraje podwyżkami i nie wiemy, czy to zwykła korekta cen wynikająca z kursów walut, czy też Microsoft zamierza podnieść ceny gier również na pozostałych rynkach.

Pod koniec ubiegłego tygodnia Microsoft oficjalnie poinformował o kupieniu Activision Blizzard. Ponad 21-miesięczna batalia o przejęcie firmy Bobby’ego Koticka wreszcie się zakończyła i takie marki, jak Call of Duty, Diablo, czy Warcraft oficjalnie dołączyły do rodziny Xboxa. Gracze zapewne nie w taki sposób spodziewali się pierwszych konsekwencji tych działań, a już na pewno nie spodziewali się tak szybkich podwyżek cen w pierwszych krajach.

Podwyżki we wspomnianych krajach sięgają od 5 do nawet 28 dolarów w zależności od gry. Wcześniej za Call of Duty: Black Ops II trzeba było zapłacić 21 dolarów, a teraz aż 49 dolarów. Z kolei cena Sekiro: Shadows Die Twice została poprzednio ustalona na 40 USD, a wzrosła do 55 USD.