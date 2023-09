Microsoft podarował twórcy Super Smash Bros. specjalną wersję Xboxa, ale szybko się zepsuła

Nie każdemu było dane doświadczyć bólu posiadania konsoli Xbox 360 i widoku jej awarii w związku niesławnym Czerwonym Pierścieniem Śmierci. Jedną z osób, która doskonale zna to uczucie, jest twórca Super Smash Bros. i Kirby, Masahiro Sakurai. Doświadczony pracownik Nintendo dostał w prezencie niestandardową konsolę Xbox 360 bezpośrednio od Microsoftu w 2005 roku. Niestety niedługo, przestała ona działać, gdy zapaliły się trzy czerwone diody, oznaczające śmierć konsoli.

Dostałem go w grudniu 2005 roku, kiedy wypuszczono konsolę Xbox 360. Myślę, że wiele osób otrzymało w prezencie tę konsolę, a przedstawiciel Microsoftu był na tyle miły, że zaprosił mnie do współpracy. Niestety, mój egzemplarz wkrótce zepsuł się i pojawił się niesławny Czerwony Pierścień Śmierci.

W jednym z odcinków swojej serii na YouTub e, Masahiro Sakurai pokazał czarną konsolę Xbox 360 Elite z metalową płytką, na której widniało jego imię i nazwisko w języku japońskim. To piękna konsola, ale nie ta, którą faktycznie dostał od Microsoftu, gdyż tabliczka z inskrypcją jest jedyną pozostałością po oryginalnej maszynie.

Sakurai dodał, że usunął tabliczkę ze swoim nazwiskiem i przymocował ją do nowszej konsoli Xbox 360. Płytka jest oczywiście częścią wymiennego dysku twardego Xbox 360, więc prawdopodobnie Sakurai po prostu zamieniał dyski twarde. Masahiro Sakurai bardzo żałuje, że nie może przymocować płytki do konsoli Xbox Series X.

Red Ring of Death na podarowanej przez Microsoft konsoli Xbox 360

Szacunki dotyczące wskaźnika awaryjności konsoli Xbox 360 są różne, ale wyniki ankiety Game Informer z 2013 r. sugerowały, że wynosi on aż 54,2%, podczas gdy bardziej ostrożne szacunki dostawcy gwarancji SquareTrade wskazują na 23,7 %. Tak czy siak, wciąż jest to znacznie więcej niż u głównych rywali, czyli PS3 i Nintendo Wii. Charakterystyczną oznaką poważnego problemu sprzętowego były trzy migające czerwone diody tworzące złowieszczy pierścień wokół przycisku włącznika, co wskazywało na ogólną awarię sprzętu.