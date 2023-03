Microsoft nie podniesie cen Xbox Game Pass po przejęciu Activision Blizzard

Amerykańska firma zapewnia, że dodanie gier Activision Blizzard do katalogu Xbox Game Pass nie wpłynie na cenę usługi.

Sony uważa, że Microsoft będzie celowo wydawać zabugowane wersje Call of Duty na PlayStation po przejęciu Activision Blizzard. Tymczasem brytyjski urząd ochrony konsumentów (CMA) obawia się, że po dodaniu gier wspomnianego wydawcy do oferty Xbox Game Pass amerykańska firma podniesie ceny swojej usługi. Gigant z Redmond zapewnia jednak, że taka sytuacja nie będzie miała miejsca.

Microsoft nie zamierza podnosić cen Xbox Game Pass po przejęciu Activision Blizzard

Zdaniem urzędników, którzy badają sprawę przejęcia Activision Blizzard przez Microsoft, po finalizacji transakcji amerykańska firma podniesie ceny Xbox Game Pass, by zrównoważyć koszt udostępnienia gier z serii Call of Duty i innych produkcji we wspomnianej usłudze. Gigant z Redmond natomiast stanowczo zaprzecza takiej teorii.