Michelle Yeoh w gangsterkim serialu Netflixa. Tak zapowiadają się Bracia Sun

Akcja serialu Bracia Sun będzie rozgrywała się w Los Angeles i w Tajwanie. Centralną postacią będzie Charles Sun, bezwzględnego bandyty z Tajpej. Jego ojciec zostaje zastrzelony przez tajemniczego mordercę, co zmusza go do podróży do USA. Tam zajmie się opieką nad matką Ellen oraz młodszym bratem.

Michelle Yeoh gwiazdą nowego serialu Netflix. Zobaczcie zwiastun Bracia Sun

Serial wyreżyseruje Kevin Tancharoen, który ma na swoim koncie niektóre odcinki w serialach Księga Bobby Fetta, Flash oraz Iron Fist. Twórcami opowieści są natomiast Byron Wu oraz Brad Falchuk.