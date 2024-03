Michael Douglas w serialu historycznym od Apple TV+. Franklin na pierwszym zwiastunie

Miniserial Franklin skupia się na opowieści o ośmiu latach, które Benjamin Franklin spędził we Francji, aby przekonać ten kraj do wspierania amerykańskiej demokracji. Pod koniec 1776 roku Benjamin Franklin zasłynął na całym świecie ze swoich eksperymentów elektrycznych. Jednak jego pasja i siła zostają wystawione na próbę, gdy wyrusza z tajną misją do Francji – a los amerykańskiej niepodległości wisi na włosku. Mając nadzieję na zawarcie porozumienia w celu zwerbowania ich do pomocy w pokonaniu Brytyjczyków.

Michael Douglas z główną rolą w serialu historycznym Franklin

Michael Douglas wciela się w amerykańskiego wynalazcę i polityka Benjamin Franklina. Na ekranie partnerują mu: Noah Jupe, Marc Duret, Ludivine Sagnier, Thibault de Montalembert, Daniel Mays, Assaad Bouab, Jeanne Balibar, Théodore Pellerin, John Hollingworth i Eddie Marsan jako John Adams.