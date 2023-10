Michael Caine kończy karierę i przechodzi na emeryturę. The Great Escaper to jego ostatni film

Po niedawnej premierze swojego najnowszego filmu The Great Escaper, Michael Caine opowiadał, że długo przymierzał się do ostatniej roli i nie do końca był zdecydowany, czy ją podjąć.

To zabawne, że kiedy wysłano mi scenariusz, odszedłem na emeryturę i trzykrotnie go odrzuciłem, ale za każdym razem, gdy go czytałem, zakochiwałem się w nim, i tak to zrobiłem. Ciągle powtarzałem, że odchodzę na emeryturę. Cóż, teraz to robię, ponieważ doszedłem do wniosku, że ten film jest znakomitym podsumowaniem mojej dotychczasowej kariery.

Michael Caine zakończył karierę aktorską

Choć smutne jest, że kariera Caine'a dobiegła końca, można śmiało powiedzieć, że ma na koncie imponujący dorobek. Kariera Caine'a trwała prawie 60 lat, począwszy od brytyjskiego eposu wojennego Zulu z 1964 roku. Rola w thrillerze kryminalnym Sleuth przyniosła mu pierwszą nominację do Oscara, a następnie zdobył Oscara dla najlepszego aktora drugoplanowego w 1986 za Hannah and Her Sisters i ponownie w 1999 za The Cider House Rules. Młodsze pokolenia rozpoznały w nim Alfreda Pennywortha z trylogii Mroczny Rycerz Christophera Nolana. Później Caine ponownie pracował z Nolanem przy filmach Interstellar i Tenet.