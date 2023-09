Michael Caine: jestem już w pewnym sensie na emeryturze

Kariera Caine'a trwa prawie 60 lat, począwszy od brytyjskiego eposu wojennego Zulu z 1964 roku. Rola w thrillerze kryminalnym Sleuth przyniosła mu pierwszą nominację do Oscara, a następnie zdobył Oscara dla najlepszego aktora drugoplanowego w 1986 za Hannah and Her Sisters i ponownie w 1999 za The Cider House Rules. Młodsze pokolenia rozpoznały w nim Alfreda Pennywortha z trylogii Mroczny Rycerz Christophera Nolana. Później Caine ponownie pracował z Nolanem przy filmach Interstellar i Tenet.

Michael Caine przechodzi na emeryturę

W filmie The Great Escaper, w reżyserii Olivera Parkera, Caine wciela się w brytyjskiego weterana drugiej wojny światowej, który ucieka z domu opieki, aby wziąć udział w obchodach 70. rocznicy D-Day we Francji. Film oparty jest na prawdziwej historii.