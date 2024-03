Miał powstać film X-Force ze złym Deadpoolem. Reżyser ujawnił szczegóły anulowanej produkcji

Miałem szczęście napisać scenariusz do X-Force dla Foxa, zanim powstał oryginalny film o Deadpoolu. Bohater pojawił się w X-Men Origins: Wolverine i jako fan komiksów wiedziałem, że to była parodia tej postaci. To była całkowita obrzydliwość. Chciałem to naprawić.

Moja propozycja filmu była następująca: „Jeśli X-Men opowiada o mutantach, które mogą chodzić do szkół prywatnych, to co z mutantami, które uczęszczają do szkół publicznych?”