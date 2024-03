Kapitan Ameryka nie powinien być biały? Padł pomysł, aby bohatera zagrał Will Smith

Zabiłbym, żeby nakręcić wielki film o superbohaterach. Z kilkoma projektami byłem już bardzo blisko. Po premierze Iron Mana w 2008 roku zadzwoniłem do mojego menadżera i pomyślałem: „Musisz mnie zatrudnić w Marvelu. Nie wiem, co robią następnego, ale ten film tak zmienił reguły gry, że chcę tam wkroczyć i zaprezentować swój film”.

Wadlow był przekonany, że Marvel nie zamierza nakręcić filmu o Kapitanie Ameryce, więc wymyślił swoją własną propozycję, która daleka była od tej, którą studio już planowało. W wersji Jeffa Wadlowa w tytułową postać miał wcielić się czarnoskóry aktor, taki jak Will Smith.

Myślałem wtedy, że nigdy, nawet za milion lat nie nakręcą filmu o Kapitanie Ameryce. Wymyśliłem propozycję własnego filmu… nie trzeba dodawać, że moja wersja była zbyt odległa od ich intencji.

Częścią mojej propozycji było to, że Kapitan Ameryka nie powinien być białym blondynem. To aryjski wymysł. Kapitan Ameryka powinien wyglądać jak Will Smith lub ten wrestler The Rock. Ostatecznie mieli inne plany, ale na 100% oddałbym życie, żeby nakręcić wielki film o superbohaterach.