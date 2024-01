Metroid Prime 4 coraz bliżej oficjalnej premiery? Od zapowiedzi gry minęło sześć lat

Metroid Prime 4 powstaje tak długo, że już chyba tylko najbardziej oddani fani tej serii wierzą, że się w końcu pojawi. Jednak ich marzenia mogą się w końcu spełnić, bo wygląda na to, że tym razem jest duża szansa na doprowadzenie tego projektu do szczęśliwego końca.

Metroid Prime 4 czeka na premierę Nintendo Switch 2?

Metroid Prime 4 to gra, która została ujawniona na E3 w 2017 roku. Było to tak dawno, że w międzyczasie zniknęła impreza gamingowa, na której ogłosiło ja Nintendo. Mało tego, stało się to tak wiele lat temu, że mija niemal cały cykl życia Switcha, który może nie doczekać się tej premiery.