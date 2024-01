Metro Awakening „wkrótce” z zapowiedzią. 4A Games może zaskoczyć fanów serii

Według jednego z branżowych insiderów Sony jeszcze w tym tygodniu zaprosi graczy na kolejne State of Play . Na pokazie japońskiej firmy rzekomo ma pojawić się mocny zestaw gier, a jedną z nich ma być nowa odsłona serii Metro. W sieci pojawiły się natomiast nieoficjalne doniesienia na temat planów studia 4A Games. Ukraiński zespół rzeczywiście ma szykować się do zapowiedzi nowej części wspomnianego cyklu, która powinna zainteresować miłośników gogli VR.

Na koniec przypomnijmy, że Metro Exodus – czyli ostatnia odsłona serii Metro – zadebiutowało na rynku w lutym 2019 roku. Obecnie tytuł dostępny jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji 4A Games, to zapraszamy Was do lektury: Pociąg do postapokalipsy – recenzja gry Metro Exodus.

Wczytywanie ramki mediów.