Metal Slug Tactics jeszcze w tym roku. Klasyk z ery arcade powróci jako gra taktyczna. Jest zwiastun

Metal Slug to popularna seria stworzona jeszcze w epoce Neo Geo SNK. Broń, eksplozje, zakładnicy i bossowie wypełniający ekran to czysta arkadowa zabawa. Teraz czarodzieje stojący za Streets of Rage 4 i TMNT: Shredder's Revenge zapowiadają nową grę, która skieruje bohaterów w zupełnie innym kierunku. Gra ma pojawić się jesienią będzie to taktyczna turowa gra RPG o nazwie Metal Slug Tactics.

Metal Slug Tactics na nowym zwiastunie. Premiera gry jesienią

W nowej produkcji zobaczymy wszystkie cztery postacie znane z serii, a więc w nowej produkcji zameldują się Marco, Eri, Fio i Tarma. Celem będzie eliminacja przeciwnika, ale tym razem wszystko trzeba będzie przemyśleć, zaplanować, zbudować odpowiednią do zadania drużynę, dać jej ekwipunek i dopiero wtedy wkroczyć do akcji.