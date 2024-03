Rytmiczna strzelanka FPS ze świetnymi ocenami doczeka się wersji VR

Metal: Hellsinger pierwotnie ukazało się w 2022 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Kilka miesięcy później zostało również udostępnione na sprzęcie poprzedniej generacji (PlayStation 4 oraz Xbox One). Produkcja studia The Outsiders z gatunku określanego dziś jako boomer shooter została doceniona przez wielu graczy, zaś aktualnie może pochwalić się aż 96% pozytywnych recenzji na platformie Steam .

Nic więc dziwnego, że deweloper wraz z wydawcą postanowili wykorzystać tę sytuację. Jak podaje serwis Gematsu, Funcom oraz The Outsiders oficjalnie zapowiedzieli Metal: Hellsinger VR, czyli – jak nietrudno się domyślić – wersję gry przeznaczoną dla wirtualnej rzeczywistości.

Metal: Hellsinger VR oficjalnie zapowiedziane

Z oficjalnej informacji prasowej wynika, że wersja VR powstaje we współpracy z Lab42 Games i zawiera legendarną oryginalną ścieżkę dźwiękową z gry, z takimi artystami jak Serj Tankian (System of a Down), Matt Heafy (Trivium), Alissa White-Gluz (Arch Enemy) czy Randy Blythe (Lamb of God). Dyrektor ds. marketingu w Funcom, Erling Ellingsen, tak komentuje ten projekt: