Men of War II zalicza duże opóźnienie. Gra nie zadebiutuje na rynku w 2023 roku

Deweloperzy ze studia Best Way potrzebują więcej czasu na dopracowanie Men of War II.

Pod koniec czerwca poznaliśmy dokładną datę premiery Men of War II. Zgodnie z zapowiedziami gra miała zadebiutować na rynku już 20 września 2023 roku. Okazuje się jednak, że wspomniany termin jest już nieaktualny, a na produkcję będzie trzeba poczekać znacznie dłużej. Deweloperzy ze studia Best Way poinformowali bowiem, że potrzebują więcej czasu na dopracowanie poszczególnych elementów Men of War II. W Men of War II zagramy dopiero w 2024 roku. Twórcy zdecydowali się opóźnić premierę gry Niestety Best Way nie ujawniło nowej daty premiery Men of War II. Poinformowano jedynie, że gra ukaże się na rynku w 2024 roku. W opublikowanym komunikacie twórcy podkreślili, że cała zawartość jest już gotowa, ale po przeprowadzonych w ostatnich miesiącach testach twórcy otrzymali wiele opinii i sugestii ze strony użytkowników, przez które zdecydowano się opóźnić premierę.

Otrzymaliśmy tak wiele świetnych sugestii, które postanowiliśmy wdrożyć, że pierwotny harmonogram nie pozwolił nam na naprawienie wszystkich błędów i problemów przed wrześniową premierą. Uważamy, że nasi fani zasługują na otrzymanie całkowicie dopracowanej i wolnej od błędów gry, dlatego prosimy o jeszcze trochę cierpliwości, abyśmy mogli dostarczyć produkt tak wysokiej jakości – poinformował Maxem Kamensky, producent Men of War II.

