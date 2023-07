Men of War II – wkrótce wystartują kolejne testy beta

Men of War II to z pewnością jedna z tegorocznych pozycji, której mocno wyczekują wszyscy miłośnicy strategii. Jeśli już teraz nie możecie doczekać się wrześniowej premiery, zachęcamy do zainteresowania się nadciągającymi testami beta.

Men of War II – sierpniowe testy beta

Deweloperzy z Best Way oraz ekipa wydawnicza Fulqrum Publishing zachęcają do wzięcia udziału w testach, które wystartują już 10 sierpnia i potrwają do 14 sierpnia. Możecie się na nie zapisać za pośrednictwem sklepów Steam lub Epic Games Store.