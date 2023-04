MCU i uniwersum DC zostaną połączone? James Gunn ujawnił, że rozmowy już się odbyły

Jestem pewien, że teraz, kiedy jestem szefem DC Studios, jest to bardziej prawdopodobne. Kto wie? To jednak kwestia wielu lat. Najpierw musimy zbudować uniwersum DC. Skłamałbym, gdybym powiedział, że o tym nie rozmawialiśmy. Ale wszystkie dyskusje były bardzo, bardzo luźne i wyłącznie dla zabawy.

Reżyser przyznał także, że nie ma nic przeciwko temu, aby historie Strażników Galaktyki były kontynuowane bez niego. Gunn powiedział, że chce zobaczyć, jak Marvel dalej poprowadzi te postacie w swoim uniwersum.

Absolutnie nie byłoby to z ich strony nielojalne wobec mnie. Chciałbym zobaczyć, jak wszystkie postacie, które przeżyją, dostają własne filmy, dołączą do ​​Avengersów, nowej wersji Strażników lub cokolwiek innego. A teraz… co powiesz na to, by Drax rzucił Zarg Nuts w Batmana? Zapiszemy to w rubryce „Prawdopodobnie nie, ale nigdy nie mów nigdy…”