Maska Zorro bez Antonio Banderasa? To naprawdę mogło się wydarzyć!

Chociaż trudno to sobie dzisiaj wyobrazić do głównej roli w Masce Zorro był planowany inny aktor niż Antonio Banderas. Na szczęście odrzucił propozycję.

Dziwne bywają kierunki myślenia grubych ryb Hollywood i czasami ich decyzje przyprawiają o ból głowy. Na szczęście dla Maski Zorro, to główny pretendent do roli wykazał się trzeźwością umysłu i odrzucił propozycję . To dzięki temu na ekranie pojawił się Antonio Banderas i wywiązał się ze swojego zadania bardzo dobrze.

Chociaż trudno to sobie wyobrazić, na etapie castingu było ogromne ciśnienie, żeby w głównej roli obsadzić Toma Cruise’a. Można się domyślać, że sławne nazwisko miało być czymś w rodzaju gwarancji sukcesu. Jednak czy nie zaszkodziłoby filmowi?

Tom Cruise miał zagrać główną rolę w Masce Zorro

Słynny film z lat 90. obchodzi właśnie 25. rocznicę powstania i to właśnie z tej okazji poznajemy jeden z niewyjawianych przez lata sekretów. Producentem filmu był Steven Spielberg i to właśnie on zabiegał o udział Toma Cruis’a w tym widowisku. Najwyraźniej nie zważał na krytykę innej decyzji, bo wtedy mocno dyskutowany był pomysł obsadzenia walijskiej aktorki Catherine Zety-Jones w roli Elény Montero. Trudno powiedzieć jak zareagowaliby krytycy i widownia, gdyby doklejono do niej jeszcze hollywoodzkiego playboya. Na szczęście Cruise dokładnie przemyślał propozycję i ją odrzucił.