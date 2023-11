Marvels zebrała średnie opinie po pokazie testowym. Reżyserka opuściła produkcję w trakcie prac

Tym bardziej że reżyserka Nia DaCosta nie brała udziału w produkcji filmu do samego końca. Twórczyni opuściła studio i przeniosła się do Londynu na początku tego roku, gdy prace nad postprodukcją filmu wciąż trwały. DaCosta w tym czasie rozpoczęła już przygotowania do rozpoczęcia zdjęć do swojego nowego filmu Hedda z Tessą Thompson.

Marvels kosztował aż 250 mln dolarów, a film potrzebował aż czterech tygodni dokrętek. W tym czasie celem twórców było uczynienie historii bardziej zrozumiałej i spójniejszej dla widzów. Jedno ze źródeł zaznajomionych z produkcją było zaskoczonych, że DaCosta nie pracowała nad filmem do końca.