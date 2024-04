Marvel’s Spider-Man 2 – wyciekła grafika koncepcyjna pokazująca złoczyńcę z DLC

Do sieci trafiła grafika przedstawiająca przeciwnika, z którym gracze nie mieli okazji zmierzyć się w podstawowej wersji.

Marcowa aktualizacja Marvel’s Spider-Man 2 mogła ujawnić plany twórców dotyczące DLC. Okazuje się jednak, że to nie koniec informacji związanych z potencjalnymi dodatkami do ostatniej produkcji Insomniac Games. Do sieci wyciekła bowiem grafika koncepcyjna prezentującą złoczyńcę, który może pojawić się w jednym ze wspomnianych rozszerzeń.

Beetle w Marvel’s Spider-Man 2. Grafika koncepcyjna prezentuje głównego złoczyńcę potencjalnego DLC

W grudniu 2023 roku Insomniac Games padło ofiarą ataku hakerskiego. Według wykradzionych wówczas danych Marvel’s Spider-Man 2 ma doczekać się trzech dodatków, a tytuł pierwszego rozszerzenia to rzekomo „Beetle Infestation”. Wspomniana grafika koncepcyjna – którą podzielił się jeden z użytkowników forum Reddit – pokazuje właśnie Beetle.