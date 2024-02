Marvels mogło zakończyć się tragiczniej. Studio chciało doprowadzić do szokującej śmierci

Ostatni ubiegłoroczny film Marvela nie cieszył się dużym zainteresowaniem wśród widzów, stając się najmniej dochodową produkcją z MCU. Marvels jest już dostępne na Disney+, gdzie może poradzić sobie lepiej niż w kinach, zbierając większą widownię. Produkcja zaskoczyła swoim zakończeniem i sceną po napisach, która ujawniała los jednej z postaci z tragicznego finału. Aktorka Zawe Ashton, która wcieliła się w antagonistkę Dar-Benn, w najnowszym wywiadzie przyznała, że Marvel nakręcił alternatywny finał, który był jeszcze bardziej szokujący.

Marvels – alternatywne zakończenie z szokującą śmiercią postaci

W kinowej wersji Monica Ramebau poświęca swoje życie, aby powstrzymać Dar-Benn i rozpad multiwersum, sama trafiając do alternatywnej rzeczywistości. Na ratunek ruszyła jej Carol Danvers, ale tunel czasoprzestrzenny zamknął się, zanim zdołała dotrzeć do przyjaciółki. Twórcy nakręcili jeszcze jedną wersję zakończenia, w której to Kapitan Marvel miała zginąć.