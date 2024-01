Marvels w Disney+. Marvel podał datę premiery na streamingu swojej największej porażki

Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami już wkrótce Marvels zadebiutuje na Disney+. Platforma podała oficjalną datę premiery, którą wyznaczono na 7 lutego. Tym samym na obejrzenie najnowszego filmu z MCU na Disney+ nie będziemy musieli długo czekać.

Marvels – premiera na Disney+

Marvels pojawi się na Disney+ po ponad dwunastu tygodniach. W tym czasie film Marvela zebrał z kin na całym świecie zaledwie 206 mln dolarów. To najgorszy wynik ze wszystkich produkcji MCU, który do tej pory należał do Incredible Hulk z 265,5 mln dolarów.