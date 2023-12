Marvel zapowiedział nowy serial. Premiera już w 2024 roku

W nocy odbyła się światowa premiera drugiego sezonu serialu A gdyby…?, który zadebiutuje na Disney+ jeszcze w tym roku. Marvel skorzystał z okazji i ogłosił nowy serial, który pojawi się już w 2024 roku. Już wcześniej pojawiały się informacje, że studio szykuje nową produkcję osadzoną w Wakandzie, ale nikt nie przewidywał, że będzie to kolejny serial animowany. Eyes of Wakanda pozwoli nam powrócić do najpotężniejszego państwa w superbohaterskim uniwersum, poznając przygody innych postaci poza Czarną Panterą i królewską rodziną.

Oprócz Eye of Wakanda Marvel ogłosił również, że Spider-Man: Freshman Year zmienił tytuł i serial będzie znany jako Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Produkcja, podobnie jak X-Men ’97 trafi na Disney+ w przyszłym roku.

Chociaż w kinach pojawi się tylko jedna superbohaterska produkcja od Marvela, to na Disney+ zadebiutuje pięć seriali. Już w styczniu otrzymamy Echo, które będzie wprowadzeniem do zresetowanego Daredevil: Born Again. W pierwszym kwartale 2024 roku ma również zadebiutować X-Men ’97, a na koniec września zaplanowano premierę serialu Agatha: Darkhold Diaries. Do tego dochodzi Your Friendly Neighborhood Spider-Man i świeżo zapowiedziane Eyes of Wakanda.

MCU – seriale zapowiedziane na 2024 rok

Echo – 10 stycznia 2024 roku

Agatha: Darkhold Diaries – 29 września 2024 roku

X-Men ‘97

Your Friendly Neighborhood Spider-Man

Eye sof Wakanda

