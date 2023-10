Marvel wzywa na pomoc Avengersów i Thanosa. Superbohaterowie mają wspierać premierę The Marvels

Marvel stara się jak może, żeby zainteresować widzów najnowszym widowiskiem i zaprzęga do pomocy Avengersów i Thanosa. Ich występ ma zachęcić widzów do pójścia do kin na The Marvels.

The Marvels to kolejna superbohaterska produkcja pod sztandaru MCU. Film powstawał w atmosferze wielu kontrowersji i co chwilę byliśmy świadkami nowych rewelacji. Produkcja kosztowała krocie, a po zakończeniu zdjęć okazało się, że jego reżyserka nie bardzo rozumiała niektóre sceny, które realizowała z aktorami. Ostatecznie powstał drogi i najkrótszy film w dziejach Marvela, którego nikt nie chce oglądać.

Czy Thanos i Avengersi uratują The Marvels?

Do sieci trafił nowy zwiastun The Marvels, który ma sprawić, żeby widzowie poszli chętniej do kin. To ma pozwolić założenia finansowe, stające się coraz trudniejsze do obrony. Okazuje się bowiem, że nowy film z Brie Larson w roli Kapitan Marvel nie podziałał nawet na najbardziej oddanych fanów MCU.