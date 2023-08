Marvel wprowadzi do MCU kolejną potężną postać. Jej siła jest większa od Scarlet Witch

Wygląda na to, że w tym sezonie Marvel stawia na niezwykle silne bohaterki. Dopiero co w finale Tajnej Inwazji wprowadzono postać, która od razu stała się najpotężniejszą w całym uniwersum, a wygląda na to, że na tym nie koniec. Jak poinformował scooper CanWeGetSomeToast w serialu Agatha: Coven of Chaos, a więc w spin-offie WandaVision, pojawi się postać Rio Vidal, pierwszej Zielonej Wiedźmy i byłej kochanki Agathy Harkness.

W MCU pojawi się kolejna potężna postać

W rolę Rio Vidal wcieli się Aubrey Plaza, która najwyraźniej będzie odgrywać dużo ważniejszą rolę w MCU, niż można byłoby przypuszczać. Według najnowszych doniesień bohaterka będzie jedną z najpotężniejszych postaci w całym MCU.