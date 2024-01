Marvel stworzy kolejną oryginalną postać do MCU. To kobieca wersja znanego bohatera

Okazuje się jednak, że Iron Fistem wprowadzonym w Eyes of Wakanda nie będzie Danny Rand, ale zupełnie nowa postać, której nie było w komiksach. Scooper CanWeGetToast ogłosił, że według jego źródeł, Iron Fistem będzie kobieta o imieniu Janora. Ma ona współpracować z mieszkanką Wakandy o imieniu Basha.

Niedawno fani świętowali pojawienie się w kanonie MCU serialu Daredevil od Netflixa. Według plotek również Jessica Jones grana przez Krysten Ritter ma powrócić w Daredevil: Born Again szykowany na przyszły rok. Możliwe, że także pozostałe seriale, w tym Luke Cage, Iron Fist i The Defenders staną się kanonem dla obecnego uniwersum Marvela. Pojawienie się Iron Fista w animowanym Eyes of Wakanda może więc otworzyć furtkę dla wprowadzenia którejś wersji tego bohatera w aktorskiej produkcji w niedalekiej przyszłości.