Marvel Studios pozyska kolejną gwiazdę? Ryan Gosling prowadzi rozmowy na temat dołączenia do MCU

Wygląda na to, że chwila kiedy Ryan Gosling dołączy do MCU zbliża się wielkimi krokami. Aktor odbywa właśnie rozmowy z szefami Marvel Studios.

Ryan Gosling udowodnił już, że jest aktorem doskonale radzącym sobie w rozmaitych rolach. Co prawda jego nazwisko pojawiało się najczęściej w kontekście Barbie, ale ma na koncie wiele wcześniejszych i bardzo udanych projektów. Wystarczy wymienić takie widowiska jak: The Gray Man i Blade Runner 2049. Zwłaszcza te tytuły są z pewnością wielkim atutem w negocjacjach z Marvelem, który od dawna próbuje pozyskać aktora do swojego uniwersum.

Znawca branży, DanielRPK ujawnił, że aktor niedawno spotkał się z Marvel Studios, aby zbadać grunt pod ewentualną współpracę. Ma to sens w kontekście niedawnego skandalu związanego z Jonathanem Majorsem, którego skazanie na odsiadkę, przekreśliło karierę w Marvelu. Oczywiście jest mało prawdopodobne, że Ryan Gosling przejmie rolę Kanga w MCU, ale być może w końcu sprecyzuje swoje zainteresowanie innym bohaterem, co zresztą sygnalizował już na początku zeszłego roku. Ryan Gosling dołączy do Marvela? Jedyną postacią z Marvel Studios, którą Ryan Reynolds wcześniej wydawał się być zainteresowany, jest Ghost Rider. W tamtym czasie także Kevin Feige był otwarty na ten pomysł. Pozostawiało to otwarte drzwi do tego projektu i dawało podstawy do negocjacji.

GramTV przedstawia:

Teraz stoczy się batalia pomiędzy MCU i DC, a zwycięży lepsza oferta dla aktora. Zobaczymy do jakiego uniwersum trafi ostatecznie Gosling, ale w tej chwili wygląda na to, że to jednak MCU jest dla niego nieco bardziej atrakcyjne.