Marvel skasował jeden ze swoich seriali? Studio rezygnuje z wprowadzenia nowego bohatera

W ubiegłym tygodniu serwis The Hollywood Reporter poinformował, że produkcja Daredevil: Born Again została zrestartowana, a scenarzyści i reżyserzy zostali zwolnieni. Serwis przedstawił nowe zasady tworzenia seriali, które Marvel Studios niedawno wprowadził. Produkcje przeznaczone na Disney+ będą tworzone w zgodzie ze serialowymi standardami, zamiast filmowymi, co ma przełożyć się na ich wyższą jakość. Należy spodziewać się, że kilka tytułów padnie ofiarą nowych zasad i według Joanny Robinson, autorki książki MCU: The Reign of Marvel Studios, taki los może spotkać Wonder Mana.