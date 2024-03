Oficjalna zapowiedź gry Marvel Rivals. Zobacz pierwszy zwiastun

Wczoraj wieczorem informowaliśmy Was, że dziś otrzymamy zapowiedź nowej gry osadzonej w znanym uniwersum Marvela. Dziś rano natomiast do sieci wyciekła lista bohaterów, zaś o 16:00 czasu polskiego – zgodnie zarówno z przeciekami, jak i obietnicami – Marvel oficjalnie zapowiedział grę Marvel Rivals, za którą rzeczywiście odpowiada studio NetEase. Jak było też mówione w przeciekach, będzie to gra akcji z gatunku strzelanek, gdzie zawalczą ze sobą dwa sześcioosobowe zespoły.

Oficjalna zapowiedź Marvel Rivals

Marvel Rivals jest rozwijane na komputery osobiste przez „zespół złożony z globalnych talentów, które wcześniej pracowały nad hitowymi franczyzami, takimi jak Call of Duty i Battlefield”. Jeśli zaś chodzi o charakterystyczne cechy produkcji, ta zaoferuje między innymi: Jak czytamy w oficjalnym ogłoszeniu . Jeśli zaś chodzi o charakterystyczne cechy produkcji, ta zaoferuje między innymi: