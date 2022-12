Marvel prezentuje krótki teaser produkcji poświęconej Stanowi Lee

Stan Lee to postać, której raczej nikomu nie trzeba przedstawiać. Legendarny artysta i prezes Marvel Comics jest jedną z najbardziej zasłużonych osób, jeśli chodzi o popkulturę. Wykreowane przez niego kultowe postacie kojarzą nawet osoby, które na co dzień nie mają do czynienia z komiksami, grami i filmami o superbohatera.

Film dokumentalny poświęcony postaci Stana Lee

Ekipa z Marvel Entertainment pracuje nad filmem dokumentalnym, który będzie poświęcony Stanowi Lee. Premiery powinniśmy spodziewać się w 2023 roku, a produkcja ukaże się na Disney+. Twórcy oddali w ręce fanów krótki teaser. Wideo znajdziecie poniżej.



Na koniec przypomnijmy, że Stan Lee zmarł w 2018 roku w wieku 95 lat. Jeśli chcecie dowiedzieć się nieco więcej na temat tej ikonicznej postaci, to zachęcam do zapoznania się z przygotowanym przez nas tekstem: Kodowanie popkultury: Stan Lee, sternik superbohaterskiego okrętu.