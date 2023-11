Marvel otwiera się na dorosłych widzów. Kolejny ich film z kategorią wiekową R

Reżyser Yann Demange potwierdził, że Marvel pozwolił mu zrobić film z kategorią wiekową R. Dla twórcy jest to ważne, gdyż będzie mógł w pełni wykorzystać materiał źródłowy, ale również skłonić gwiazdę widowiska, Mahershala Aliego do jeszcze lepszej gry.

Dali mi kategorię R, co jest bardzo ważne. W przypadku Blade’a będziemy się dobrze bawić, ponieważ Mahershala [Ali] to niezwykle utalentowany aktor. Jestem podekscytowany możliwością pokazania jego pewnego rodzaju bezwzględności i szorstkości, które pozwalają mu chodzić po ziemi w szczególny sposób. Kocham go za to. Ma godność i integralność, ale jest w nim również dzikość, którą zwykle ukrywa. Chcę to uwolnić i przenieść na ekran.