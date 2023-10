Marvel i Lucasfilm pod wielką presją Disneya. Zbyt szybko ogłaszane projekty, trzeba było później kasować

Okazuje się, że Disney stosował identyczną politykę w zarządzaniu Marvelem. Kulisy wszystkiego odsłania opublikowana właśnie książka MCU: Reign of Marvel Studios. Jej autorzy ujawniają, że nie tylko Lucasfilm, ale także Marvel Studios podlegał ciągłym naciskom Disneya, które doprowadziły do ujawnienia projektów, które były dopiero zaledwie zbiorem luźnych pomysłów na kartce. Powodowało to ogromną ilość anulowanych produkcji, które trzeba było komunikować mediom i fanom.

Disney pod rządami Boba Igera zmienia się na lepsze?

Mówi się, że wiele z tego miało miejsce pod czujnym okiem byłego dyrektora generalnego Disneya, Boba Chapeka, a strategia polegała na dawaniu fanom powodów do oczekiwania na coś mającego wydarzyć się w nieokreślonej przyszłości. Doprowadziło to w końcu do momentu, kiedy ludzie zaczęli zauważać, że są to jedynie puste obietnice, a oba studia kompromitowały się ich składaniem. Kto dzisiaj, z ręką na sercu, zapewni fanów, że Strażnicy Nowej Republiki, Lando, Droid Story i wiele innych prezentowanych publiczności projektów, rzeczywiście zostaną zrealizowane?