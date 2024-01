Marvel chce gwiazdę Top Gun: Maverick do roli potężnego złoczyńcy w nowym filmie

Jeszcze w ubiegłym roku pojawiły się doniesienia, że Steven Yeun, znany z Minari czy The Walking Dead, wcieli się w potężnego superbohatera Sentry’ego w filmie Thunderbolts. Aktor jednak zrezygnował z tej roli z powodu zbyt napiętego harmonogramu. Marvel musiał znaleźć nową gwiazdę do swojej produkcji, do której zdjęcia rozpoczną się w tym roku. Wybór padł na Lewisa Pullmana, który zyskał rozpoznawalność po występie w Top Gun: Maverick, a niedawno mogliśmy oglądać go u boku Brie Larson w serialu Lekcje chemii od Apple TV+.

Thunderbolts – Lewis Pullman wyborem Marvela do roli Sentry’ego

Przypomnijmy, że Sentry, to tak naprawdę Robert Reynolds, który wziął udział w reaktywowanym eksperymencie stworzenia Kapitana Ameryki. Mężczyzna przyjął większą dawkę superserum, co wywołało u niego hiper-świadomość. Jego moc stała się niemal nieograniczona. Jednocześnie Reynolds musi zmagać się ze swoją drugą, złą osobowością, znaną jako The Void, która doprowadziła do śmierci miliardów istnień we wszechświecie. W filmie Sentry ma zostać przedstawiony jako antagonista.