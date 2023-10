Martin Scorsese ma ponurą wizję przyszłości kina i nie wierzy w młodych twórców

Nie chciałem być ostatnią linią obrony, ale na to mi przyszło. I teraz naprawdę zastanawiam się, dokąd zmierza kino. Obawiam się, że filmy franczyzowe całkowicie opanują kina. Młodsi ludzie spoglądają na świat inaczej, oglądają go fragmentarycznie.

Lubię mieć telewizor włączony przez cały czas, ale wyłączam dźwięk. Sądzę, że jeśli chcesz przeżyć doświadczenie, które może wzbogacić twoje życie, to telewizja nie jest tym medium. Treść to coś, co zjadasz i wydalasz.