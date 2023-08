Mario + Rabbids Sparks of Hope wkrótce z nowym DLC. Do zabawy dołącza Rayman

Mario + Rabbids Sparks of Hope spotkało się z ciepłym przyjęciem zarówno ze strony branżowych mediów, jak i samych graczy, ale ku zaskoczeniu Ubisoftu gra nie spełniła oczekiwań. Jakiś czas temu francuska firma przyznała, że błędem było niesłuchanie rad Nintendo w kwestii wspomnianego tytułu. Tymczasem druga odsłona szalonych przygód Mario i Kórlików już niedługo doczeka się nowego DLC. Nadchodzący dodatek powinien zainteresować w szczególności fanów Raymana.

Rayman gwiazdą nowego dodatku do Mario + Rabbids Sparks of Hope. Znamy datę premiery DLC

Ubisoft poinformował, że trzeci dodatek do Mario + Rabbids Sparks of Hope zatytułowany „Rayman in the Phantom Show” ukaże się już 30 sierpnia 2023 roku. W nadchodzącym DLC – jak wskazuje sam tytuł – pojawi się popularny Rayman. Bohater dołączy do Rabbid Mario oraz Rabbid Peach i wspólnie z nimi stawi czoła znanemu z pierwszej części przeciwnikowi.