Mario + Rabbids Sparks of Hope w „złocie”. Prace nad grą zostały zakończone

Zgodnie z zapowiedziami już w przyszłym miesiącu na Nintendo Switch zadebiutuje Mario + Rabbids Sparks of Hope, czyli sequel udanego Mario + Rabbids Kingdom Battle od Ubisoftu. Okazuje się, że gracze nie muszą obawiać się ewentualnych opóźnień. Deweloperzy poinformowali bowiem wczoraj, że gra osiągnęła tzw. złoty status. Oznacza to, że prace nad produkcją zostały zakończone, a użytkownicy konsol Nintendo Switch mogą już odliczać dni do premiery.

Październikowa premiera Mario + Rabbids Sparks of Hope niezagrożona

W najbliższych tygodniach twórcy skupią się na eliminacji różnego rodzaju błędów, które zostaną usunięte wraz z premierową aktualizacją lub w kolejnych patchach. Deweloperzy poinformowali również, że jeszcze dziś wybrane redakcje opublikują pierwsze wrażenia z Mario + Rabbids Sparks of Hope. Zainteresowani będą mogli więc sprawdzić, czy produkcja Ubisoftu spełnia oczekiwania.



Na koniec przypomnijmy, że Mario + Rabbids Sparks of Hope zadebiutuje na konsolach Nintendo Switch już 20 października. Jak wspomnieliśmy wyżej, produkcja jest kontynuacją ciepło przyjętego Mario + Rabbids Kingdom Battle z 2018 roku. Jeśli jesteście zainteresowani naszą opinią na temat pierwszej części przygód wąsatego hydraulika i szalonych Kórlików, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Zabawnie i taktycznie – recenzja Mario + Rabbids: Kingdom Battle.

