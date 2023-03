Mario + Rabbids Sparks of Hope do przetestowania za darmo

Twórcy udostępnili wersję demo. Ponadto dziś premiera dodatku The Tower of Doooom.

Mario + Rabbids Sparks of Hope doczekało się pierwszego DLC. Rozszerzenie zatytułowane The Tower of Doooom zostanie dziś oddane w ręce graczy, którzy posiadają przepustkę sezonową. Dodatek możecie podziwiać na najnowszym trailerze. To jednak nie koniec dobrych wieści.

Demo Mario + Rabbids Sparks of Hope już dostępne

Jeśli na własnej skórze chcielibyście przetestować, czy Mario + Rabbids Sparks of Hope trafi w Wasze gusta, to możecie się o tym przekonać dzięki darmowemu demo. Twórcy z Ubisoft zachęcają graczy do sprawdzenia przygód Mario i szalonych kórlików.



Warto wspomnieć, że jedynie The Tower of Doooom jest dystrybuowane w ten sposób. Pozostałe dodatki pojawią się po prostu w sprzedaży. Dodajmy, że w styczniu Ubisoft poinformował, iż sprzedaż Mario + Rabbids: Sparks of Hope jest poniżej oczekiwań, a francuska firma jest „zaskoczona” takim stanem rzeczy.



Przypomnijmy, że Mario + Rabbids: Sparks of Hope dostępne jest wyłącznie na Nintendo Switch. Wspomniana produkcja jest kontynuacją wydanego w 2018 roku Mario + Rabbids: Kingdom Battle, które – podobnie jak sequel – również spotkało się z ciepłym przyjęciem zarówno ze strony graczy, jak i branżowych mediów.