Madame Web najdłuższym filmem z uniwersum Sony. Nowe spojrzenie na bohaterki

Do sieci trafiły nowe materiały z nadchodzącego superbohaterskiego filmu od Sony Pictures.

Za niecały miesiąc w kinach pojawi się Madame Web, czyli czwarty już film z Sony’s Spider-Man Universe. Niedawno nowe materiały wywołały kontrowersje i zostały wyśmiane przez widzów, którzy uważają, że Madame Web blisko do seriali CW, takich jak Flash, czy Arrow. Do sieci trafiło nowe wideo promocyjne, na którym możemy zobaczyć kilka ujęć z filmu, a także plakaty z głównymi bohaterkami. Tym razem materiały prezentują się lepiej, ale spora część fanów superbohaterskich produkcji nadal nie jest przekonana, że to będzie udany film.

Madame Web – najdłuższy film z uniwersum Spider-Mana od Sony

Poznaliśmy również oficjalny czas trwania Madame Web, który wynosi 1 godzinę i 56 minut (bez napisów końcowych 1 godzinę i 48 minut). Będzie to najdłuższy film z uniwersum Sony, który to tytuł wcześniej należał do pierwszej części Venoma z czasem 1 godziny i 52 minut.

